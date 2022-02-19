Автоматы для приготовления пиццы установили в московском метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В московском метро установили первые автоматы для приготовления пиццы. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Пилотный проект начнет работать на автовокзале "Саларьево" и в переходе у станции метро "Пушкинская". Отмечается, что пицца будет готова за три минуты.

"Внутри аппарата мука смешивается с водой. Получившееся тесто прессуется до тех пор, пока не станет диском, на который выкладывается начинка. В инфракрасной печи она выпекается при 380 градусах", – говорится в сообщении.

Покупатель получит пиццу в специальной коробке.

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