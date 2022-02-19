Автоматы для приготовления пиццы установили в московском метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В московском метро установили первые автоматы для приготовления пиццы. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.
Пилотный проект начнет работать на автовокзале "Саларьево" и в переходе у станции метро "Пушкинская". Отмечается, что пицца будет готова за три минуты.
"Внутри аппарата мука смешивается с водой. Получившееся тесто прессуется до тех пор, пока не станет диском, на который выкладывается начинка. В инфракрасной печи она выпекается при 380 градусах", – говорится в сообщении.
Покупатель получит пиццу в специальной коробке.
Ранее сообщалось, что в Москве первые подснежники расцвели на территории "Аптекарского огорода". На территории Ботанического сада всего можно найти шесть видов подснежников: Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. Большинство из них цветут зимой, а некоторые – ранней весной и поздней осенью.
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