Первые подснежники расцвели в "Аптекарском огороде" в Москве

Фото: телеграм-канал Hortus_Ru
Первые подснежники расцвели на территории "Аптекарского огорода" в Москве.
"Спешите в сад прямо сейчас. Ищите первые цветы весны у главного входа в Теневом саду", – говорится в телеграм-канале "Аптекарского огорода".
На территории Ботанического сада всего можно найти шесть видов подснежников: Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. Большинство из них цветут зимой, а некоторые – ранней весной и поздней осенью.
Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что мартовские коты начали кричать раньше времени в Москве из-за потепления и увеличения светового дня.
При этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать ранней весны. Он отметил, что из-за снежного покрова теплые воздушные массы будут быстро охлаждаться, а потому повлияют на температуру воздуха в целом.
Телезрителям рассказали, сколько дней осталось до наступления весны
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