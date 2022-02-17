Февраль в Москве может стать одним из самых теплых за 140 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Нынешний февраль в Москве может войти в пятерку наиболее теплых за последние 140 лет, сообщает портал "Метеоновости".

С начала месяца температура воздуха в городе лишь однажды опускалась ниже -10 градусов, отмечают метеорологи. Средняя температура воздуха в последние 16 дней превышает норму на 6–6,5 градуса. Оставшиеся дни февраля также обещают быть достаточно теплыми.

"Но на лидерство по теплу текущему месяцу рассчитывать не стоит. Самый теплый февраль в Москве был в 1990 году со средней месячной температурой воздуха +0,4 градуса, что выше нормы на 8,1 градуса", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вторник, 15 февраля, стал самым теплым днем в Москве с начала зимы. Температура воздуха в городе достигла +3 градусов. По словам синоптиков, до этого рекордный показатель был зафиксирован 11 февраля, тогда воздух прогрелся до +2,4 градуса.

По словам главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, температура воздуха в Москве в выходные также будет превышать климатическую норму на 7 градусов. Она уточнила, что температура воздуха утром в субботу, 19 февраля, опустится до минус 2 градусов, а днем воздух прогреется до 0.

