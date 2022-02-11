Ветеринар объяснил, почему мартовские коты в Москве начали кричать раньше времени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мартовские коты начали кричать раньше времени в Москве из-за потепления и увеличения светового дня, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

"Когда говорят "мартовский кот", это не значит, что кот, требующий любви. В марте уже бывает и первое потомство. Таким образом, животные обеспечивают себе выращивание потомства в более благоприятный тепловой период", – сказал Шеляков Агентству "Москва".

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что пятница, 11 февраля, стала самым теплым днем зимы в Москве. Воздух в столице прогрелся до +2,4 градуса.

По словам специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, в Москве на следующей неделе прогнозируется оттепель с температурой воздуха выше нормы на 7–8 градусов. Днем будет около 0 градусов, а ночью – не ниже -5...-6 градусов. Он отметил, что на неделе погода будет меняться.

