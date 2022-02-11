Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Пятница, 11 февраля, стала самым теплым днем зимы в Москве. Воздух в столице прогрелся до +2,4 градуса, сообщил в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, на Балчуге зафиксировали +2,8 градуса.
"Такие показатели теплее дневной нормы марта, которая составляет +1,5 градуса, и соответствуют показателям третьей декады марта", – добавил Тишковец.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в Москве на следующей неделе прогнозируется оттепель с температурой воздуха выше нормы на 7–8 градусов. Днем будет около 0 градусов, а ночью – не ниже -5...-6 градусов. По словам синоптика, в течение недели погода в городе будет меняться.
11 февраля стало самым теплым днем зимы в Москве
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