Агроном рассказал о последствиях снежной зимы для садоводов

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Большое количество снега на дачных участках, который принесла нынешняя зима, превратится в талую воду и благотворно повлияет на летний урожай, заявил агроном Михаил Воробьев. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Однако сугробы, которые, по прогнозам синоптиков, растают нескоро, несут опасность для некоторых видов растений, предупредил он.

"При наличии большого количества снега верхний его слой превращается в наст – прочную корку, которая не пропускает воздух. Отсутствие кислорода губительно для озимых посадок. Чтобы не потерять посаженное осенью, регулярно следует разбивать этот панцирь", – посоветовал Воробьев.

По словам эксперта, перепады температур могут быть опасны для веток кустарников и деревьев. Также молодые ветви может сломать тяжелый снег, поэтому их необходимо регулярно отряхивать. Кроме того, ухода требуют и стволы деревьев, поскольку вода от растаявшего снега проникает в кору, а по ночам замерзает, образуя трещины. При этом снег защищает кору от солнечных ожогов.

"От солнечных ожогов ствол защищен, только если полностью укрыт снегом или осенью был покрыт побелкой. Если снега недостаточно – деревья под угрозой. Отражаясь от снежной поверхности, солнечные лучи могут нанести ему очень серьезный удар", – пояснил Воробьев.

Лучше всего, по его мнению, когда снег сходит постепенно, избавляя огородников и от наста, и от паводка. По словам Воробьева, весной вода может уничтожить все осенние посадки, при этом эффективно противостоять ей практически невозможно.

"Особенное внимание в период активного таяния снега следует уделить озимым луку и чесноку. Эти овощи особенно подвержены воздействию воды. При ее большом количестве и застаивании они могут просто сгнить", – рассказал он.

Воробьев добавил, что перенасыщенная водой почва неблагоприятна и для весенних посадок – семена и саженцы могут сгнить. Поэтому такие условия могут заставить садовода отложить посадку, что повлечет более позднее появление всходов.

Ранее юрист общественной приемной Союз садоводов России Надия Айнетдинова рассказала, что садовые некоммерческие товарищества (СНТ) могут штрафовать за неубранный снег. Она подчеркнула, что проезд – это ответственность самого СНТ. По ее мнению, тот, кто не убирает снег на землях общего пользования, совершает административное правонарушение. Айнетдинова добавила, что речь идет об обеспечении доступа всем службам экстренной помощи.