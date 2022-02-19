Ремонт кордодромного комплекса начался на улице Красного Маяка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Чертаново Центральное специалисты приступили к ремонту кардодромного комплекса для занятий авиамодельным спортом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.



Комплекс находится на территории действующего спорткомплекса "СпортВсегда" по адресу улица Красного Маяка, владение 28.

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что специалисты уже установили ограждения, обернули стволы деревьев защитными коробами.

"Расчистили территорию от мусора и сделали геодезическую разбивку территории: наметили, где будут проходить дорожки, разместятся те или иные площадки, павильоны и другая инфраструктура на территории. Также на участке разобрали старые постройки, демонтировали малые архитектурные формы и забор", – отметил Мельников.

В материале говорится, что на месте спорткомплекса создадут единое пространство, а также организуют кордодромы для разных классов авиамоделирования. Здесь появятся две площадки для скоростных и гоночных моделей (F2AС), два сдвоенных кордодрома – один для воздушного боя (F2D), другой – коптер-парк (F3U) для гоночных дронов, а еще один кордодром будет предназначен для пилотажных моделей (F2B). Около каждого из них будут площадки для промера корд, боксы для участников соревнований, а также трибуны.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом районе работают секции авиамодельного спорта. В них ходят дети и даже внуки тех ребят, которые когда-то, еще в 1970-е годы, увлеклись авиамоделизмом.

Мэр отметил, что после модернизации в центре будут созданы профессиональные площадки для запуска моделей и павильон для занятий в авиамодельных кружках. Также специалисты обновят спортивные и детские площадки, находящиеся неподалеку.

