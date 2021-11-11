Сергей Собянин рассказал об обустройстве на юге Москвы площадки для авиамоделистов

08:54
Фото: sobyanin.ru
В столичном районе Чертаново Центральное приведут в порядок кордодром, который используют для тренировочных запусков авиамоделей и проведения соревнований. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
По словам мэра, в этом районе работают секции авиамодельного спорта.
"Сегодня в них ходят дети и даже внуки тех ребят, которые когда-то, еще в 1970-е годы, увлеклись авиамоделизмом", – подчеркнул градоначальник.
Мэр отметил, что центр авиамодельного спорта начнут модернизировать в 2022 году. Там, по его словам, будут созданы профессиональные площадки для запуска моделей и павильон для занятий в авиамодельных кружках. Также специалисты обновят спортивные и детские площадки, находящиеся неподалеку.
Предполагается, что уже в будущем году на обустроенной площадке будут проходить соревнования по авиамодельному спорту. Высказать свое мнение о проекте горожане могут на портале "Активный гражданин".
Ранее сообщалось, что работы по благоустройству Гольяновского парка полностью завершены. На его территории создано современное общественное пространство со спортивным кластером, прокатом лодок и детскими площадками. Также специалисты обновили дорожно-тропиночную сеть и озеленили территорию парка, высадив более 200 деревьев и 2 тысяч кустарников, а также установили дополнительное уличное освещение.
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