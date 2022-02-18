Реконструкция крупнейшего в Москве кордодрома начнется в ближайшее время – Собянин

Фото: vk.com/mossobyanin

Реконструкция крупнейшего столичного кордодрома на улице Красного Маяка начнется в ближайшее время. Об этом заявил Сергей Собянин в соцсети "ВКонтакте".

"Скоро начнем реконструкцию крупнейшего московского кордодрома на улице Красного Маяка. Несколько поколений москвичей учились тут собирать и запускать летательные аппараты", – написал градоначальник.

Мэр уточнил, что кордодром расположен рядом со спорткомплексом, полузаброшенным футбольным полем и остатками фундамента лыжной базы.

В ходе работ по реконструкции, по словам Собянина, в первую очередь необходимо будет расчистить территорию и объединить все объекты в единое пространство.

"Сделаем несколько площадок: для скоростных и гоночных моделей, пилотажных моделей, воздушного боя, для гоночных дронов", – рассказал мэр.

По словам градоначальника, на кордодроме в будущем можно будет организовывать соревнования и массовые мероприятия. Для этого специалисты создадут боксы, трибуны и сцену. Для учебы, создания и ремонта авиамоделей оборудуют одноэтажный павильон с конференц-залом и библиотекой.

Ранее сообщалось, что реконструкция транспортного хаба "Выхино" завершится до 2025 год. Отмечалось, что это будет один из самых современных и удобных пересадочных узлов. Поездки 170 тысяч пассажиров метро, железной дороги и наземного транспорта станут быстрее и комфортнее. Более 220 тысяч жителей Выхина-Жулебина получат новую точку притяжения с большим торговым центром и благоустроенной территорией.