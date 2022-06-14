Работы по благоустройству начались у станции БКЛ метро "Варшавская"

В Москве начали благоустраивать территорию у станции Большой кольцевой линии метро "Варшавская". Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Он уточнил, что в зону обновлений включили пространства около метро, торгового центра "Варшавский" и Чонгарский бульвар. Там приведут в порядок тротуары, расширят пешеходную зону, заменят асфальт на проезжей части и обустроят удобные парковочные карманы для машин вдоль Варшавского шоссе.

Кроме того, на остановках появятся павильоны с зарядными устройствами и беспроводной связью.

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