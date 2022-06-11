В мэрии Москвы оценили готовность пересадки на станции "Печатники" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В комплексе градостроительной политики и строительства столицы рассказал о стадии готовности станции "Печатники" на Большой кольцевой линии метро, передает Агентство "Москва".

"Транспортный хаб объединит строящуюся станцию "Печатники" БКЛ и действующую станцию Люблинско-Дмитровской линии, а также будущую платформу "Печатники" второго маршрута Московских центральных диаметров и наземный городской транспорт", – заявил глава ведомства Андрей Бочкарев.

По словам представителя мэрии, пересадку планируется открыть одновременно со станцией Большого кольца.

Генеральный директор компании "МИП-Строй 1", входящей в Группу компаний "Мосинжпроект", Константин Маслаков заявил, что основные конструкции пересадочного контура готовы на 40%. Полностью завершен монолит лестничного спуска на платформу станции "Печатники".

Кроме того, Маслаков заявил, что рабочие приступили к восстановительным архитектурно-отделочным работам на действующей станции. Вместе с тем готовятся стены под существующим лестничным сходом.

Накануне сообщалось, что Сергей Собянин и директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли станцию Печатники Московских центральных диаметров (МЦД). Она призвана улучшить транспортную доступность трех районов столицы.