Остановка "МЦД Печатники" появится на Шоссейной улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новая остановка появится на Шоссейной улице Москвы в связи с открытием станции МЦД Печатники. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"С 10 июня добавляется остановка "МЦД Печатники" на Шоссейной улице", – заявили в ведомстве.

Новая остановка пролегает на маршрутах автобусов № 161, 438, 703 и с790.

Ранее в пятницу, 10 июня, мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию Печатники на МЦД-2. За счет нового вокзала будет улучшена транспортная доступность трех районов столицы.