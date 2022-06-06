Собянин утвердил проект строительства путепровода через пути МЦД-2 на севере Москвы

10:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Сергей Собянин утвердил проект возведения путепровода и перехода через пути второй линии Московских центральных диаметров в Северном административном округе столицы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Путепровод длиной 950 метров соединит улицы Приорова и 8 Марта. На участке улицы Академика Ильюшина через пути второй линии Московских центральных диаметров специалисты собираются создать пешеходный переход, по которому горожане получат возможность добираться до Тимирязевского парка и станции Гражданская Московских центральных диаметров.
В ходе работ также планируется произвести ремонт прилегающей улично-дорожной сети и построить новые участки:
Благодаря реализации данного проекта удастся связать районы Аэропорт, Коптево и Тимирязевский и улучшить доступность территорий на севере города.
Ранее Собянин утвердил проект строительства новых улиц на юго-востоке Москвы. Работы коснутся Южнопортовой улицы и прилегающих к ней участков. Благодаря модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры москвичи получат возможность в том числе комфортно доезжать до Южного речного порта, станций столичной подземки "Кожуховская" и "Печатники".
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