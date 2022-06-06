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10:33

Собянин утвердил проект строительства путепровода через пути МЦД-2 на севере Москвы

мэр Москвытранспортгород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сергей Собянин утвердил проект возведения путепровода и перехода через пути второй линии Московских центральных диаметров в Северном административном округе столицы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Путепровод длиной 950 метров соединит улицы Приорова и 8 Марта. На участке улицы Академика Ильюшина через пути второй линии Московских центральных диаметров специалисты собираются создать пешеходный переход, по которому горожане получат возможность добираться до Тимирязевского парка и станции Гражданская Московских центральных диаметров.

В ходе работ также планируется произвести ремонт прилегающей улично-дорожной сети и построить новые участки:

  • улицы 8 Марта (от Большого Коптевского проезда до 4-й улицы 8 Марта);
  • 2-го Амбулаторного проезда (на примыкании к Большому Коптевскому проезду);
  • Большого Коптевского проезда (на примыкании к улице 8 Марта);
  • улицы Приорова (на примыкании к улице Космонавта Волкова).
В рамках проекта предусмотрена также и отстойно-разворотная площадка общественного транспорта с конечной станцией на пересечении улицы 8 Марта и улицы Черняховского. Специалисты оборудуют остановки, сделают карманы и наземные пешеходные переходы, а также дополнительные светофоры.

Благодаря реализации данного проекта удастся связать районы Аэропорт, Коптево и Тимирязевский и улучшить доступность территорий на севере города.

Ранее Собянин утвердил проект строительства новых улиц на юго-востоке Москвы. Работы коснутся Южнопортовой улицы и прилегающих к ней участков. Благодаря модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры москвичи получат возможность в том числе комфортно доезжать до Южного речного порта, станций столичной подземки "Кожуховская" и "Печатники".

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