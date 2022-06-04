Строительство съезда с улицы Кантемировской на южный участок МСД завершено наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Съезд с улицы Кантемировской на южный участок Московского скоростного диаметра готов наполовину. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В настоящее время рабочие монтируют и опускают пролетные строения на опорные части. Также ведется обустройство подходов к путепроводу.

Съезд построят в составе трассы от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка. Руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов рассказал, что в январе 2022 года в рамках строительства Южной рокады досрочно завершили реконструкцию МКАД от Каширского шоссе до развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе. В настоящее время идет строительство еще четырех участков рокады.

Новая магистраль соединит Кутузовский, Мичуринский, Ленинский, Пролетарский проспекты, проспект Вернадского, улицу Профсоюзную, Варшавское и Каширское шоссе, улицу Липецкую и Люблинскую. В следующем году планируется соединение Южной рокады с МКАД.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что готовность участка МСД между Грайвороновской и Шоссейной улицами оценивается в 30%. По его словам, уже возведены 43 опоры полуторакилометровой эстакады основного хода МСД, которая пройдет над Люблинской улицей, Курским направлением Московской железной дороги, Волгоградским проспектом и Шоссейной улицей, связав Нижегородский район и Печатники.

