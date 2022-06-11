Участок МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе готов на 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе готов на 70%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время ведутся работы по монтажу пролетных строений эстакады основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе, работы по сооружению монолитных конструкций второго и третьего выходов", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, также продолжается устройство пароизоляции покрытия тоннельной части пешеходного прохода станции метро "Ботанический сад".

В ходе реализации проекта планируется построить и реконструировать 22 километра дорог, в том числе 10 искусственных сооружений.

Бочкарев уточнил, что на участке МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе уже построено и открыто 14 километров дорог, в том числе две эстакады, два путепровода и два моста.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что готовность участка МСД между Грайвороновской и Шоссейной улицами оценивается в 30%. По его словам, уже возведены 43 опоры полуторакилометровой эстакады основного хода МСД, которая пройдет над Люблинской улицей, Курским направлением Московской железной дороги, Волгоградским проспектом и Шоссейной улицей, связав Нижегородский район и Печатники.

