Свыше 36 километров автомобильных дорог построят в ТиНАО в 2023 году

08:05
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Троицком и Новомосковском округах столицы будет введено в эксплуатацию 36,5 километра дорог в 2023 году, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Строительство новых современных и безопасных дорог – одно из ключевых направлений работы по развитию транспортной инфраструктуры ТиНАО. Мы будем поддерживать темпы и объемы ввода дорог в Новой Москве", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Уточняется, что основными объектами строительства станут магистраль Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево и первая очередь трассы Мамыри – Пенино – Шарапово.
По словам заммэра, протяженность магистрали составит 11,9 километра, она позволит осуществлять сплошное поперечное направление между Калужским и Варшавским шоссе, а также Троицком и Щербинкой. В свою очередь трасса Мамыри – Пенино – Шарапово будет дублером Киевского и Калужского шоссе, отметил Бочкарев.
При этом с момента присоединения к новых территорий в ТиНАО всего было построено свыше 300 километров дорог, а до конца текущего года будет окончено строительство еще более 30 километров.
Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что работы на строящейся трассе Мамыри – Пенино – Шарапово в ТиНАО закончены на 20%.
По его словам, возведение дороги разделено на две очереди: протяженность первой, строительство которой стартовало в январе 2020 года, равна 8,3 километра, второй – 1,9 километра. Заммэра уточнил, что в рамках проекта запланировано четыре искусственных объекта: несколько путепроводов тоннельного типа и два моста.
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