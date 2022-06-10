Новая функция появилась для москвичей в детской электронной медкарте

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В детской электронной медицинской карте появился раздел "Данные о ребенке", куда можно внести информацию об аллергии, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточнила заммэра Анастасия Ракова, родителям потребуется ответить на 10 вопросов. Внесенные данные автоматически будут переданы в ЕМИАС, они помогут врачу лучше оценить возможные риски для здоровья и назначить эффективное лечение.

"Более того, летом увеличивается концентрация потенциальных аллергенов в воздухе, поэтому новый раздел сейчас крайне актуален, с его помощью мы предоставили родителям и медикам еще один инструмент для заботы о здоровье детей", – отметила Ракова.

Новый раздел стал доступен на mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Также туда можно загрузить сканированные документы о прививках и иммунодиагностических тестах, выписной эпикриз из стационара, рецепты, заключения врачебной комиссии, протоколы осмотра.

Ракова добавила, что на получение данной информации врачи на приеме тратят много времени.

"Поэтому в 2020 году мы создали специальный раздел во взрослых электронных медкартах, куда пациент может вносить сведения об операциях, травмах, аллергиях, принимаемых лекарствах. Мы видим, что москвичи активно пользуются сервисом – они внесли уже более 800 тысяч записей о своем здоровье", – уточнила заммэра.

Ранее она отметила, что цифровизация уменьшает объем бумажной волокиты и дает врачам дополнительную поддержку. А для пациента повышает качество и доступность помощи. Возможность онлайн-записи появилась в 2012 году. За это время услугой стали пользоваться более 80% пациентов.

В 2014 году врачи начали оформлять цифровые рецепты, а в 2021 году отказались от напечатания рецептов на бумаге. Пациенты могут показать в аптеке QR-код и получить нужные лекарства.

