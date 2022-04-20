Цифровой сервис помог врачам столицы поставить 5 млн предварительных диагнозов

12:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С момента внедрения системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) в поликлиниках столицы сервис помог врачам поставить 5 миллионов предварительных диагнозов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что с начала 2022 года цифровой сервис помог врачам поставить свыше 1,6 миллиона диагнозов.
"Система поддержки принятия врачебных решений с октября 2020 года работает во всех взрослых городских поликлиниках. Один из ее инструментов помогает врачам поставить предварительный диагноз на основе жалоб пациента. При этом сервис выступает помощником – окончательное решение остается за врачом", – приводится в материале сообщение пресс-службы комплекса соцразвития.
После постановки предварительного диагноза алгоритм предлагает врачу перечень необходимых уточняющих исследований и назначений. Затем врач направляет пациента на диагностику и назначает ему исследования или отправляет к специалистам узкого профиля для консультации.
На этом этапе система предлагает воспользоваться пакетными назначениями с необходимым набором лабораторных и инструментальных исследований, а также консультациями специалистов узкого профиля для подтверждения предварительного диагноза.
Врач может назначить дополнительную диагностику или сократить список предложенных системой исследований. Эта информация также отображается в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).
В материале говорится, что предложенный системой предварительный диагноз подтверждается примерно в 70% случаев, что является очень высоким показателем для подобных сервисов.
Ранее Сергей Собянин рассказал о работе единой цифровой платформы здравоохранения в столице. По словам градоначальника, эта разработка существенно увеличила качество предоставляемых горожанам медицинских услуг.
Собянин подчеркнул, что благодаря системе ЕМИАС вдвое сократилось время получения врачами результатов лабораторных исследований, что, в свою очередь, ускорило оказание медпомощи горожанам. С момента создания в систему загрузили уже порядка 250 миллионов результатов исследований.
В феврале градоначальник открыл столичный центр инновационных технологий в здравоохранении. Мэр подчеркнул, что пандемия показала возможности столицы по оперативному внедрению новых препаратов и принятию ключевых решений. По его словам, городской центр медицинских технологий призван решать сразу несколько задач.
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