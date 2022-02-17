Собянин открыл Московский центр инновационных технологий в здравоохранении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл столичный центр инновационных технологий в здравоохранении.

"Мы в Москве создали центр инновационных технологий. Пандемия воочию показала, что, конечно, нужны новые технологии, новые организационные подходы к инновационным технологиям и препаратам в области медицины. Мы уже не можем десятилетиями ждать выпуска какой-то новой технологии или препарата", – заявил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что пандемия показала возможности столицы по оперативному внедрению новых препаратов и принятию ключевых решений.

По словам мэра Москвы, городской центр медицинских технологий призван решать сразу несколько задач. На его базе удобно проводить клинические испытания препаратов в формате одного окна с последующим переходом на промышленный масштаб производства инноваций. Кроме того, этот комплекс подойдет инновационным компаниям, которые получат право на льготную аренду с целью создания кластера медицинских технологий.

Также Московский центр инновационных технологий в здравоохранении будет содействовать ведущим клиникам во внедрении новейших разработок. В совокупности речь идет о совмещении возможностей инновационного сектора медицины, лучших клиник Москвы и ведущих университетов города.

В пресс-службе мэрии добавили, что Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (МЦИТЗ) открыл собственный медицинский технопарк. Его резидентами выступают 19 инновационных компаний. Они занимаются исследованиями в сферах генетических технологий, онкологии и искусственного интеллекта.

Ранее Сергей Собянин рассказал о процедуре ввода в эксплуатацию детской поликлиники в столичном районе Кунцево. В здании на данный момент идет отделка фасадов. Визуально учреждение оформлено в едином городском стандарте.

