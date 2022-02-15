Интерактивный календарь детских прививок появился в электронной медкарте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Персонализированный региональный календарь детских прививок стал доступен в электронной медицинской карте, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что календарь поможет сориентироваться, какие прививки сделаны, а какие нужно запланировать. По ее словам, календарь формируется индивидуально для каждого ребенка.

"Таким образом, родители могут в онлайн-режиме видеть полную картину по вакцинации своих детей, знать сроки проведения необходимых прививок и своевременно их делать, чтобы защитить малышей от серьезных инфекций и тяжелых осложнений", – приводятся в материале слова Раковой.

На сегодняшний день календарь доступен в электронной медкарте на mos.ru в разделе "Мои прививки", но в ближайшем будущем он будет доступен и в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

"Мы уже запустили персональные напоминания о вакцинации: родителям присылают оповещения о планируемых прививках, которые рекомендованы детям в определенном возрасте, в виде пуш-уведомлений и по электронной почте", – пояснила заммэра.

Ранее Ракова рассказала, что врачи-педиатры детских столичных поликлиник теперь могут воспользоваться подсказками с рекомендациями о плановых прививках детей. Они стали доступны в электронных медицинских картах.

Она объяснила, что решение о вакцине стоит за врачом, подсказки носят исключительно рекомендательный характер. По словам Раковой, благодаря этому нововведению родители могут не волноваться, что забудут сделать детям ту или иную прививку, так как врач в нужное время сам назначит ее.

