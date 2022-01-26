Гинцбург сообщил о необходимости привить от коронавируса 10 млн подростков за полгода

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В России следует привить от коронавируса 10 миллионов подростков в течение полугода. Такое мнение высказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
По словам специалиста, вакцинировать детей от коронавируса совершенно необходимо.
"10 миллионов наших детишек в возрасте от 12 до 17 лет надо в течение полугода желательно привить той вакциной, которая есть, и обезопасить их от возможных тяжелых случаев, обусловленных COVID-19", – объяснил Гинцбург.
Ученый добавил, что Минздрав имеет ресурсы для увеличения госзаказа на препарат. Он отметил, что пробный заказ оказался небольшим, так как никто не смог спрогнозировать реальный спрос на вакцину.
Ранее в России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы.
До этого врач Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья рассказал, что свойственная детскому организму повышенная частота дыхания делает детей более уязвимыми перед "Омикроном". Эксперт пояснил, что новый вариант коронавируса в основном поражает верхние дыхательные пути.
В Подмосковье подростков начали прививать вакциной "Спутник М"
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