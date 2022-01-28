Московским педиатрам стали доступны подсказки с рекомендациями о плановых прививках детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Врачи-педиатры детских столичных поликлиник теперь могут воспользоваться подсказками с рекомендациями о плановых прививках детей. Они стали доступны в электронных медицинских картах, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Теперь для педиатров в ЭМК маленьких пациентов доступны оповещения о проведенных им вакцинациях за последний месяц, а также подсказки о рекомендованных вакцинациях. Важно, что они формируются персонально для каждого ребенка с учетом уже выполненных прививок и плана в соответствии с календарем прививок", – пояснила заммэра.

Она объяснила, что решение о вакцине стоит за врачом, подсказки носят исключительно рекомендательный характер.

По словам Раковой, благодаря этому нововведению родители могут не волноваться, что забудут сделать детям ту или иную прививку, так как врач в нужное время сам назначит ее.

Заместитель мэра напомнила, что в 2019 году все прививочные карты детей были оцифрованы. Начиная с 2020 года все данные о вакцинации в обязательном порядке ведутся онлайн. Кроме того, сведения в карте доступны как медикам, так и родителям.

Ранее стало известно, что столичные власти решили закрыть на три недели плановую госпитализацию в детские больницы. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом среди детей. Однако данные изменения не распространяются на детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

В связи со скачком заболеваемости москвичей также попросили отложить плановые визиты в поликлинику на 2–3 недели.