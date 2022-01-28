Московским педиатрам стали доступны подсказки с рекомендациями о плановых прививках детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Врачи-педиатры детских столичных поликлиник теперь могут воспользоваться подсказками с рекомендациями о плановых прививках детей. Они стали доступны в электронных медицинских картах, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Теперь для педиатров в ЭМК маленьких пациентов доступны оповещения о проведенных им вакцинациях за последний месяц, а также подсказки о рекомендованных вакцинациях. Важно, что они формируются персонально для каждого ребенка с учетом уже выполненных прививок и плана в соответствии с календарем прививок", – пояснила заммэра.
Она объяснила, что решение о вакцине стоит за врачом, подсказки носят исключительно рекомендательный характер.
По словам Раковой, благодаря этому нововведению родители могут не волноваться, что забудут сделать детям ту или иную прививку, так как врач в нужное время сам назначит ее.
Заместитель мэра напомнила, что в 2019 году все прививочные карты детей были оцифрованы. Начиная с 2020 года все данные о вакцинации в обязательном порядке ведутся онлайн. Кроме того, сведения в карте доступны как медикам, так и родителям.
Ранее стало известно, что столичные власти решили закрыть на три недели плановую госпитализацию в детские больницы. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом среди детей. Однако данные изменения не распространяются на детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
В связи со скачком заболеваемости москвичей также попросили отложить плановые визиты в поликлинику на 2–3 недели.
Неотложную и экстренную помощь детям будут оказывать в Москве в плановом режиме
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: