Трасса от Москвы до Казани будет открыта для автомобилистов в конце 2023 года – Хуснуллин

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство трассы М12 от Москвы до Казани будет завершено в 2023 году. Часть участков новой платной дороги могут сдать раньше срока, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.

"У нас есть основная дорога, основной ход. Он будет закончен к концу 2023 года, то есть уже из Москвы до объезда Казани будет построен", – пояснил он.

Однако, по словам Хуснуллина, помимо основной магистрали, специалисты будут доделывать съезды, проводить на некоторых участках благоустройство, а также возводить очистные объекты. Таким образом полностью все будет завершено в 2024 году.

Вице-премьер уточнил, что работы на большинстве участках дороги ведутся без перерыва. При этом в строительстве задействовано около 20 тысяч человек, через несколько месяцев, как отметил Хуснуллин, их число увеличится до 30 тысяч.

"Я президенту докладывал, сказал, что в этом году мы уже часть участков готовы раньше срока запустить. Вот сегодня, посмотрев еще раз трассу, поговорив со строителями, я считаю, что это возможно. Если ничего непредвиденного не произойдет, мы откроем часть участков раньше и, может, даже больше, чем мы заявляли", – заключил Хуснуллин.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину РФ утвердить план возведения дорог на пять лет. По словам главы РФ, в плане следует указать объекты, которые будут созданы, перестроены или отремонтированы. Кроме того, как уточнил президент, нужно сделать список дополнительных объектов ввиду того, что ситуация достаточно быстро меняется.

Российский президент также до этого подтвердил планы продлить трассу М12 до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Он отметил, что трасса М12 в настоящее время – крупнейший в стране проект в области строительства дорог. Он обеспечит выход на Казахстан в рамках транспортного коридора Европа – Западный Китай.