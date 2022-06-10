Андрей Бочкарев: развязка МКАД с Липецкой улицей построена на 25%

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Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Реконструкция развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей выполнена на 25%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как отметил заместитель мэра Андрей Бочкарев, реконструкция развязок является одним из ключевых направлений транспортного развития столицы.
"Так, в ходе реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей предстоит построить и реконструировать 9,7 километра дорог, возвести семь путепроводов и один тоннель. Кроме того, для удобства пассажиров построят четыре надземных пешеходных перехода", – уточнил Бочкарев.
Там также проведут реконструкцию отстойно-разворотной площадки для наземного пассажирского транспорта, установят шумозащитные экраны и построят четыре очистных сооружения.
Ожидается, что движение будет запущено в 2024 году. После проведения работ москвичам станет удобнее выезжать на трассу М4 "Дон", улучшится транспортная доступность районов Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Царицыно и подмосковного Ленинского городского округа.
Ранее специалисты на 70% завершили строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе. Общая протяженность дорог, предусмотренная проектом, составляет 22 километра, из которых 10 километров – искусственные сооружения.
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