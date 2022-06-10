Врач перечислила признаки аллергии у маленького ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению Депздрава Эльмира Каширина перечислила признаки аллергии у маленького ребенка. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Родителей детей, особенно раннего детского возраста, должны насторожить кожные высыпания, насморк, кашель, чихание, слезоточивость, боли в животе, а самое опасное проявление аллергии – анафилактический шок, он может сопровождаться сильным удушьем, хрипами, отеком, головокружением или даже потерей сознания", – рассказала Каширина.
Врач отметила, что при первых признаках недомогания нужно обратиться к педиатру. По ее словам, для подтверждения аллергии применяют диагностические кожные пробы или берут кровь на анализ.
"Диагностика нужна для подбора эффективной терапии и оценки рисков для здоровья", – пояснила специалист.
Каширина подчеркнула, что в столице в электронной медкарте ребенка на mos.ru доступен новый раздел, в который можно внести данные о наличии или отсутствии аллергии.
Ранее консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач общей практики Лада Попова рассказала, что симптомы поллиноза, то есть аллергии на цветение, имеют сходство с проявлениями различных заболеваний, например ОРВИ.
Попова отметила, что если речь идет о детях дошкольного возраста, то причиной насморка и слезотечения может оказаться инородное тело – игрушка или другой посторонний предмет.
В воздухе Москвы и области отмечают высокий уровень аллергенов
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