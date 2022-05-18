Москвичей предупредили об опасности берез и кленов для аллергиков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве началась активная фаза цветения берез и кленов. В этот период в воздухе фиксируется высокая концентрация пыльцы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В Москве продолжается цветение сразу двух аллергенов – березы и клена. Около трети всех столичных деревьев – разные виды кленов. Нередко на природных территориях встречается береза – основная виновница сезонной аллергии", – отметили в ведомстве.

Наибольшая концентрация деревьев наблюдается в столичных районах Измайлово, Сокольники и Филевский Парк, а также парках "Кузьминки-Люблино" и "Царицыно".

Активная фаза цветения березы в среднем составляет до 20 дней. У клена этот процесс занимает 15 дней. Основное влияние на интенсивность оказывают метеоусловия: сильный ветер и дождь способны снизить количество аллергенов в воздухе.

Ранее стало известно, что на месте Тушинского аэродрома в Москве появится жилой район с пониженным аллергенным индексом – при благоустройстве там используют безопасные для аллергиков растения, такие как жимолость, калина, форзиция. Проблема аллергии среди горожан является злободневной, поэтому застройщики все чаще используют в своих проектах гипоаллергенные растения. В будущем в столице могут появиться детские сады, общественные пространства и поликлиники, безопасные для аллергиков.