В воздухе Москвы и области отмечают высокий уровень аллергенов

В воздухе Москвы и области специалисты отмечают высокий уровень аллергенов. В их числе, например, пыльца березы. При этом уровень пыления ивы, клена и ясеня оценивается как средний.

Усугубить течение аллергических заболеваний может и похолодание, которое сейчас наблюдается в московском регионе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.