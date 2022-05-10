Путин предложил принять дополнительные меры по борьбе с пожарами в регионах России

12:53
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Владимир Путин на профильном совещании предложил обсудить и принять дополнительные решения для борьбы с пожарами в лесах регионов России.
"Важно еще раз предметно обсудить и принять дополнительные решения, если они нужны, по снятию остроты текущих проблем", – сказал президент.
Путин призвал не допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет.
"Нужно в корне менять ситуацию – там, где это, конечно, необходимо", – добавил глава государства, подчеркнув важность создания отлаженной системы реагирования на пожары с привлечением дополнительной техники не только по формальным признакам.
Ситуация с пожарами в Красноярском крае осложнилась 6 мая. Огонь распространился в более чем 16 населенных пунктах. В результате сгорело 350 домов, ситуация усугубилась сильным ветром с порывами более 25 метров в секунду. Площадь возгорания увеличилась до 1,1 тысячи гектаров.
5 мая сложная ситуация с пожарами наблюдалась в Республике Хакасия и Омской области. В Абакане от огня на площади 225 гектаров пострадали 531 дачный участок и 30 нежилых строений. В Омской области пожары в восьми населенных пунктах повредили 115 строений, включая 70 жилых домов. В результате погибли два человека и пострадали восемь. В регионе ввели режим ЧС.
7 мая Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших и потерявшим жилье в результате природных пожаров в Красноярском крае.
Глава Минприроды и врио главы МЧС оценят пожарную ситуацию в Красноярском крае
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