Путин предложил принять дополнительные меры по борьбе с пожарами в регионах России

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Владимир Путин на профильном совещании предложил обсудить и принять дополнительные решения для борьбы с пожарами в лесах регионов России.

"Важно еще раз предметно обсудить и принять дополнительные решения, если они нужны, по снятию остроты текущих проблем", – сказал президент.

Путин призвал не допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет.

"Нужно в корне менять ситуацию – там, где это, конечно, необходимо", – добавил глава государства, подчеркнув важность создания отлаженной системы реагирования на пожары с привлечением дополнительной техники не только по формальным признакам.

Ситуация с пожарами в Красноярском крае осложнилась 6 мая. Огонь распространился в более чем 16 населенных пунктах. В результате сгорело 350 домов, ситуация усугубилась сильным ветром с порывами более 25 метров в секунду. Площадь возгорания увеличилась до 1,1 тысячи гектаров.

5 мая сложная ситуация с пожарами наблюдалась в Республике Хакасия и Омской области. В Абакане от огня на площади 225 гектаров пострадали 531 дачный участок и 30 нежилых строений. В Омской области пожары в восьми населенных пунктах повредили 115 строений, включая 70 жилых домов. В результате погибли два человека и пострадали восемь. В регионе ввели режим ЧС.

7 мая Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших и потерявшим жилье в результате природных пожаров в Красноярском крае.

