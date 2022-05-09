Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 1,1 тысяч гектаров

Фото: телеграм-канал МЧС России

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась и превысила 1,1 тысяч гектаров. Об этом сообщает краевой лесопожарный центр.

"По оперативной информации на 4:56 по московскому времени 9 мая на территории края действует 12 лесных пожаров на общей площади 1 173 га. Угрозы населенным пунктам нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении принимают участие 213 человек, задействовано 34 единиц техники.

Как уточняется, очаги возгораний зафиксированы в Нижнеингашской, Иланском, Тасеевском, Енисейском, Емельяновском, Сухобузимском, Абанском, Ужурском и Новоселовском районах.

Губернатор Красноярского края сообщил о свыше 1 200 пострадавших из-за пожаров в регионе. По его словам, более 700 человек подали заявления на получение социальных выплат.

Сложная ситуация с пожарами наблюдалась 5 мая в Республике Хакасия и Омской области. В хакасском Абакане от огня на площади 225 гектаров пострадали 531 дачный участок и 30 нежилых строений. В Омской области пожары в восьми населенных пунктах повредили 115 строений, включая 70 жилых домов. В результате омских пожаров погибли два человека и пострадали восемь.

А 6 мая многочисленные пожары возникли в Красноярском крае. Огонь распространялся в более чем 16 населенных пунктах. По данным Россельхоза, в результате пожаров сгорело 350 домов, ситуация усугубилась сильным ветром с порывами более 25 метров в секунду.

В свою очередь, Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших и потерявшим жилье в результате природных пожаров в Красноярском крае. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что президент также выслушал доклад губернатора Красноярского края Александра Усса о ситуации с природными пожарами и о принимаемых для ликвидации их последствий мерах.