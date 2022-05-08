Синоптик предупредил о рисках возникновения пожаров в ряде регионов РФ

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд прогнозирует высокий и чрезвычайно высокий уровни пожарной опасности в ряде российских регионов в ближайшие дни.

"Очень серьезная пожароопасная ситуация в азиатской части страны. 4 и 5 классы (высокий и чрезвычайно высокий. – Прим. ред.) прогнозируются в Челябинской, Курганской областях, Красноярском крае, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Тыве, на юге Хабаровского края, в Амурской, Иркутской областях, Алтайском крае", – приводит ТАСС его слова.

Синоптик добавил, что порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Омской области и Алтайском крае, до 20 метров в секунду – в Иркутской области, до 20–22 метров в секунду – в Курганской области. При этом в Красноярском крае до 13 мая ветер будет слабым, но высокий уровень пожароопасности сохранится.

Сложная ситуация с пожарами наблюдалась 5 мая в Республике Хакасия и Омской области. В хакасском Абакане от огня на площади 225 гектаров пострадали 531 дачный участок и 30 нежилых строений. В Омской области пожары в восьми населенных пунктах повредили 115 строений, включая 70 жилых домов. В результате омских пожаров погибли два человека и пострадали восемь.

А 6 мая многочисленные пожары возникли в Красноярском крае. Огонь распространялся в более чем 16 населенных пунктах. По данным Россельхоза, в результате пожаров сгорело 350 домов, ситуация усугубилась сильным ветром с порывами более 25 метров в секунду.