Путин поручил оказать помощь семьям погибших из-за пожаров в Красноярском крае – Кремль

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Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших и потерявшим жилье в результате природных пожаров в Красноярском крае, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Владимир Путин также выслушал доклад от и. о. главы МЧС Чуприяна, дал поручение принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших в природных пожарах, а также тем, кто потерял жилье в результате распространения пожаров", – приводит ТАСС его слова.

Песков добавил, что президент также выслушал доклад губернатора Красноярского края Александра Усса о ситуации с природными пожарами и о принимаемых для ликвидации их последствий мерах.

Многочисленные пожары возникли 5 мая в Республике Хакасия и Омской области. В хакасском Абакане от огня на площади 225 гектаров пострадали 531 дачный участок и 30 нежилых строений. В Омской области, пожары в восьми населенных пунктах повредили 115 строений, включая 70 жилых домов. В результате омских пожаров погибли два человека и пострадали восемь.

А 6 мая многочисленные пожары возникли в Красноярском крае. Огонь распространяется в более чем 16 населенных пунктах. По данным Россельхоза, в результате пожаров сгорело 350 домов, ситуация усугубилась сильным ветром с порывами более 25 метров в секунду.