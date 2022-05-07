Порывы ветра в охваченных пожарами регионах Сибири будут достигать 30 метров в секунду

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Скорость ветра в горных районах Сибири, охваченных пожарами, будет достигать 30 метров в секунду. Однако уровень пожарной опасности постепенно начнет понижаться. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Росгидромет пролонгировал прогноз о сильном ветре до 20–25 метров в секунду на завтра, в горах он будет достигать даже 30 метров в секунду. Но пожароопасность будет постепенно понижаться в связи с похолоданием", – сообщил синоптик.

Он подчеркнул, что ситуация с пожарами, которая сейчас наблюдается в Кемеровской, Омской и Томской областях, Красноярском крае, Хакасии и Туве является аномальной.

"Такие пожары бывают редко в мае. Но так произошло, что долго не было осадков, палы плюс сильный ветер", – пояснил Вильфанд.

По словам метеоролога, данные пожары не являются природными и произошли по вине человека. Предупреждения о сильном ветре и повышении уровня пожарной опасности в данных регионах были выпущены Росгидрометом заблаговременно.

Многочисленные пожары возникли 5 мая в Республике Хакасия и Омской области. В хакасском Абакане от огня на площади 225 гектаров пострадали 531 дачный участок и 30 нежилых строений. В Омской области, пожары в восьми населенных пунктах повредили 115 строений, включая 70 жилых домов. В результате омских пожаров погибли два человека и пострадали восемь.

А 6 мая многочисленные пожары возникли в Красноярском крае. Огонь распространяется в более чем 16 населенных пунктах. По данным Россельхоза, в результате пожаров сгорело 350 домов, ситуация усугубилась сильным ветром с порывами более 25 метров в секунду. Пять человек погибли. Еще порядка 17 пострадали.