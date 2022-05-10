Москвичей предупредили об усилении ветра в столице до конца суток

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

До конца суток 10 мая в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС России.

Спасатели призвали пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

"Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений", – говорится в сообщении.

В связи с сильным ветром Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. В Москве период предупреждения будет действовать до 18:00 10 мая, а в области – до 19:00.

В течение дня в столичном регионе будет теплая с прояснениями погода. Температура воздуха в Москве составит 12–14 градусов тепла, в Подмосковье – от 9 до 14 градусов. Осадки маловероятны. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

