Москвичам пообещали потепление до +20 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве повысится до +20 градусов в среду, 11 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду придут воздушные массы с запада, погода будет без осадков, а температура повысится уже до 18–20 градусов", – приводит слова синоптика ТАСС.

По словам метеоролога, до конца недели будет тепло.Тем не менее, атмосферное давление будет пониженным, поэтому теплая погода будет сопровождаться облачностью и небольшими дождями.

Ранее Тишковец сообщил, что наиболее интенсивные дожди прольются в Москве накануне Дня Победы. Атмосферный фронт, по словам синоптика, надвигающийся с запада, ускоряется.

Днем 9 мая возникнут массивы кучево-дождевых облаков и температурный фон, характерный для апреля. Воздух в городе прогреется лишь до +9...+11 градусов, а в области – до +7...+12. Тишковец отметил, что такие показатели на 6–8 градусов ниже положенных.

