Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 10 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит +12...+14 градусов, в Подмосковье – +9...+14 градусов.

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. <...> Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 30%", – говорится в сообщении.

Ветер подует северного направления с порывами до 10 метров в секунду. Метеорологи предупреждают, что местами возможны порывы до 15–20 метров в секунду. Отмечается, что осадки маловероятны. Ночью ожидается +2...+4 градуса.

В среду, 11 мая, температура воздуха в Москве повысится до +20 градусов, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, до конца недели будет тепло. Тем не менее, атмосферное давление будет пониженным, поэтому теплая погода будет сопровождаться облачностью и небольшими дождями, уточнил синоптик.

