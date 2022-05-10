Москвичей предупредили об опасной погоде из-за ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей предупредили о сильном ветре во вторник, 10 мая. По данным Гидрометцентра России, в столице устанавливается "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Ветер. Период предупреждения – с 11:00 10 мая до 18:00 10 мая. Местами порывы до 17 метров в секунду", – рассказали метеорологи.

Аналогичное предупреждение введено для Московской области. В этом регионе оно будет действовать до 19:00 вторника, 10 мая.

Как сообщалось ранее, в столичном регионе будет теплая с прояснениями погода. Температура воздуха в Москве составит 12 – 14 градусов тепла, в Подмосковье – от 9 до 14 градусов.

По данным синоптиков, осадки в столице и области 10 мая маловероятны. Атмосферное давление к середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба.