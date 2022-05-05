На востоке Москвы лось вышел к людям

Недалеко от бульвара Рокоссовского вышел прогуляться молодой лось. Рядом находится национальный парк "Лосиный остров", и, видимо, животное в поисках пищи вышло к людям.

Обитатели "Лосиного острова" часто заходят в жилые массивы. Дело в том, что у сохатых нет границ ареала обитания. Для них вполне обычное дело перемещаться на десятки километров, даже если маршрут пролегает не через лес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.