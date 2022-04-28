"Личная территория": "за оскорбления ответишь"

Игорь и Вадим проживают в одном доме и состоят в одном домовом чате. Именно там началась их непримиримая вражда. Мужчины не сошлись во мнении по поводу обустройства придомовой территории. Далее начались оскорбления, разбирательства офлайн, дошло до рукоприкладства.

Игорь пострадал в драке и намерен защитить свои честь и достоинство и получить материальную компенсацию от соседа-врага. Об этом – в программе "Личная территория".