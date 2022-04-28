Синоптик рассказал, могут ли мощные пыльные бури дойти до Москвы

Фото: Москва 24
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что мощные пыльные бури не дойдут до Москвы.
Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил россиян о мощных пыльных бурях. Они могут наблюдаться в конце апреля – начале мая в степных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Речь идет о Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и востоке Волгоградской областей.
По словам Цыганкова, в ближайшие дни в Москве не предвидится жары. "У нас до 2 мая прохладно, ночью прогнозируется до -1...-2 по области, днем будет +10...+12. Но зато переменная облачность и почти без дождей, где-то только может чуть-чуть капнуть", – заключил синоптик.
Ранее россиянам пообещали, что май на большей части территории страны будет теплым. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Кроме того, лето в целом ожидается комфортным. Температура около и выше нормы прогнозируется на европейской территории страны, в Западной Сибири и на Урале.
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