В Калмыкии нашли способ остановить пыльные бури

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Технологию склеивания биомассы, позволяющую бороться с наступающими песками, разработали в Калмыкии, сообщает газета "Известия".
Депутаты Астраханской области предлагают позволить регионам устанавливать предельную численность животных в личных подсобных хозяйствах. Соответствующий законопроект они направили в Государственную думу.
Данные меры должны помочь в борьбе с опустыниванием. Но эксперты полагают, что для реального решения нужна программа на федеральном уровне.
"Опустынивание, как и, например, борьба с борщевиком, могло бы стать предметом отдельной подпрограммы. Все это звенья одной цепи – ландшафт, оставшийся без ухода, где-то подвергается опустыниванию, где-то вторжению инвазивных видов", – отметила доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии географического факультета МГУ Оксана Климанова.
Как сообщили в Минсельхозе, с 2022 года мероприятия по борьбе с опустыниванием будут реализовываться в рамках новой государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса.
Кроме того, уже есть программа "Развитие мелиоративного комплекса России" и федеральный проект "Экспорт продукции АПК", в рамках которых проводятся работы по фито- и агролесомелиорации, а также гидромелиорации на землях сельхозназначения.
В текущем году на эти цели будет направлено 794,6 миллиона рублей федеральных средств в Калмыкию, Дагестан, Астраханскую область и Чеченскую Республику.
Ранее Владимир Путин заявил, что российские экологические и климатические проекты будут многие десятки лет играть решающую роль в глобальных усилиях по сохранению климата.
Он также назвал чушью заявления о том, что РФ якобы не заинтересована в решении экологических проблем планеты.
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