Путин назвал чушью утверждения о нежелании РФ решать экологические проблемы

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Владимир Путин заявил, что российские экологические и климатические проекты будут многие десятки лет играть решающую роль в глобальных усилиях по сохранению климата. Он также назвал чушью заявления о том, что РФ якобы не заинтересована в решении экологических проблем планеты.

"Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, но сразу могу сказать – это чушь, это миф! А то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почвы, таяние вечной мерзлоты", – сказал глава государства в ходе Петербургского международного экономического форума.

Ранее российский лидер, выступая на ПМЭФ, назвал абсурдными политически мотивированные запреты на закупку действенных вакцин от коронавируса.

Он подчеркнул, что на данный момент только 10% населения планеты привилось от COVID-19, тогда как сотни миллионов людей не имеют доступа к вакцинам из-за отсутствия в их странах необходимых технологий, производственных мощностей или средств на закупку препаратов.

