Россиян предупредили об опасных пыльных бурях в нескольких регионах РФ

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На этой неделе мощные пыльные бури могут накрыть сразу четыре российских региона, предупредили во ВНИИ ГОЧС.

Речь идет о степных территориях Ставропольского края, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей, уточнил глава института Максим Бедило.

"В конце апреля – начале мая повышаются риски возникновения пыльных бурь различной интенсивности в степных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов", – приводит его слова РИА Новости.

Он пояснил, что пыльные бури образовываются из-за интенсивного прогрева верхнего слоя почвы. После этого в атмосфере возникает турбулентность.

Ранее в Калмыкии нашли новый способ борьбы с наступающими песками. Их предложили "склеивать" с помощью специально разработанной биомассы на основе органического вещества карбоксиметилцеллюлозы. Эксперты подчеркивали, что оно не наносит вреда приходе и помогает прижиться растениям.

Кроме того, было предложено использовать специальные инженерные сооружения. В частности, укладывать в шахматном порядке соломенные пласты между участками с вяжущим слоем на основе целлюлозы, удобрений и высаженных растений.