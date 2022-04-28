Россиян предупредили об опасных пыльных бурях в нескольких регионах РФ

Фото: depositphotos/rcaucino
На этой неделе мощные пыльные бури могут накрыть сразу четыре российских региона, предупредили во ВНИИ ГОЧС.
Речь идет о степных территориях Ставропольского края, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей, уточнил глава института Максим Бедило.
"В конце апреля – начале мая повышаются риски возникновения пыльных бурь различной интенсивности в степных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов", – приводит его слова РИА Новости.
Он пояснил, что пыльные бури образовываются из-за интенсивного прогрева верхнего слоя почвы. После этого в атмосфере возникает турбулентность.
Ранее в Калмыкии нашли новый способ борьбы с наступающими песками. Их предложили "склеивать" с помощью специально разработанной биомассы на основе органического вещества карбоксиметилцеллюлозы. Эксперты подчеркивали, что оно не наносит вреда приходе и помогает прижиться растениям.
Кроме того, было предложено использовать специальные инженерные сооружения. В частности, укладывать в шахматном порядке соломенные пласты между участками с вяжущим слоем на основе целлюлозы, удобрений и высаженных растений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: