В Гидрометцентре спрогнозировали, когда будет "опасное" солнце

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Солнце начнет выделять опасный уровень ультрафиолета в середине мая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В конце марта и в апреле от солнца можно получать удовольствие, ультрафиолет не опасен. Наоборот, вот сейчас детей нужно выводить, малышей, младенцев, подставлять солнцу, потому что именно сейчас ультрафиолет в том диапазоне, который способствует выработке витамина D", –

приводит слова синоптика ТАСС.

Ранее Вильфанд рассказал, каким будет лето в России в этом году. По его словам, в июне и июле во многих регионах страны ожидается дефицит осадков и температура около или выше нормы. Он уточнил, что такая погода прогнозируется в северной половине европейской части России, на Урале, в Западной Сибири и в северной половине Красноярского края. При этом Вильфанд отметил, что прогноз носит ориентировочный характер.