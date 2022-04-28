Поведение украинской стороны на переговорах с РФ удручает – Захарова

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Поведение украинской стороны на переговорах с Россией удручает. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ТАСС.

Она уточнила, что Россия не получила от Украины ответа на переданные Киеву до этого письменные предложения по договору.

Захарова до этого заявляла, что Россия утратила доверие к украинским переговорщикам. Она отметила, что Россия была готова к непоследовательным действиям Украины в ходе переговоров. По ее словам, украинские переговорщики "устроили цирк".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной маловероятно будут иметь результат при продолжении украинской стороной своей линии. При этом он добавил, что Россия выступает за переговорное решение.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

