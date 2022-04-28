Захарова рекомендовала не провоцировать Украину на нанесение ударов по России

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Западные страны открыто призывают Украину к атаке на территории России с применением того оружия, которое они поставляют Киеву, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что уже комментировала заявления замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о допустимости нанесения Украиной ударов по военным целям на территории России.
"Иными словами, на Западе открыто призывают Киев атаковать Россию, используя в том числе полученное от натовских стран оружие", – подчеркнула Захарова.
Представитель МИД отметила, что в Киеве восприняли это как руководство к действию. По ее словам, за последние несколько недель украинские ВС подвергли обстрелу приграничные со страной районы России, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.
Захарова считает это лишним свидетельством того, что киевский режим несамостоятелен в своих решениях и полностью зависим от внешних кураторов. Она добавила, что такая преступная активность ВСУ против территории РФ не может оставаться без ответа.
"Хотелось бы, чтобы в Киеве и в западных столицах всерьез восприняли заявления Минобороны нашей страны о том, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов по российским объектам обязательно приведет к жесткому ответу со стороны России", – заключила Захарова.
Ранее Захарова прокомментировала слова замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о том, что для Украины абсолютно легитимно наносить удары по территории России в целях нарушения логистики. Она подчеркнула, что поставка странами НАТО вооружений Киеву напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Захарова напомнила, что Лондон относится к числу тех, кто поставляет оружие киевскому режиму.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
На переговорах Москвы и Киева обсуждается внеблоковый статус Украины – Лавров
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