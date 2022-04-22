"Мои документы" помогут москвичам напечатать портрет к шествию "Бессмертного полка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи могут составить анкету ветерана и напечатать фотографию героя семьи к шествию "Бессмертного полка" с помощью специалистов центров госуслуг "Мои документы". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Сотрудники офисов отсканируют материалы и разместят их в электронной книге памяти "Бессмертный полк. Москва". Этот проект реализуется в "Моих документах" с 2015 года. На сегодняшний день в книге памяти хранятся свыше 200 тысяч историй об участниках ВОВ.

"Чтобы принять участие в проекте, нужно принести фотографии, письма, воспоминания о подвигах своих родных и близких, прошедших войну. Оригиналы сразу же вернут владельцам", – говорится в материале.

Сведения об участниках ВОВ также можно внести на сайте проекта "Бессмертный полк. Москва". После регистрации у пользователя появится возможность редактировать страницу, посвященную герою семьи.

В этом году шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией можно будет бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

