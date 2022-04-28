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Сергей Собянин представил три проекта благоустройства Центрального округа в 2022 году. Об этом он сообщил на своем сайте.

По словам мэра столицы, несколько проектов будет реализовано в Таганском районе Москвы.

"Берем в работу квартал между улицами Новорогожской, Нижегородской и Рогожский Вал. Прилегающие к нему территории были благоустроены в прошлые годы. Настал черед этого городского пространства площадью 24 гектара", – отметил Собянин.

В этом районе, как уточнил градоначальник, обновят детские площадки – их сделают яркими, качественными и безопасными, а также обустроят на них различные игровые элементы. Запланирован и ремонт спортивных площадок, а также дорожно-тропиночной сети. А во дворах и около с прогулочных маршрутов сделают комфортные места для спокойного отдыха.

"Квартал станет более безопасным за счет десятков новых фонарей и более зеленым благодаря высадке свыше 700 деревьев и кустарников. Ярких красок добавят газоны и цветники", – рассказал мэр.

Второй проект благоустройства в Таганском районе выполнят на территории Центра содействия семейному воспитанию "Спутник", который расположен на улице Мельникова, доме 4, строениях 1, 2. Так, специалисты обновят детскую игровую зону, где сделают отдельные места для прогулок детей младшего, среднего и старшего возраста, расширят спортивную зону, а также оснастят ее детским воркаутом и теннисными столами. В рамках работ запланировано создание площадки для проведения мероприятий и зеленой зоны для спокойного времяпрепровождения с возможностью заниматься садоводством. С целью безопасности детей на территории установят систему видеонаблюдения и удаленного контроля доступа.

В Пресненском районе благоустроят территорию Научно-практического центра детской психоневрологии на 3-й Красногвардейской улице, доме 4.

"Это уникальное лечебное учреждение, которое занимается восстановительным лечением детей с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата. К сожалению, его территория находится в неудовлетворительном состоянии. Детское игровое оборудование изношено, множество барьеров затрудняют передвижение инвалидов-колясочников", – подчеркнул Собянин.

По словам мэра, специалисты создадут площадку лечебной физкультуры с установкой МАФов для развития моторики и опорно-двигательного аппарата юных пациентов. Также обустроят детскую и тренажерную площадки, прогулочную зону с тактильными тропами. Кроме того, территорию масштабно озеленят – на ней высадят свыше 1,5 тысячи деревьев и кустарников. В рамках проекта также создание площадки для отдыха работников учреждения и гостевой автостоянки.

Программа благоустройства в Центральном округе включает и работы на территории 39 школьных территорий. В ходе них планируется улучшить детские, игровые площадки и спортивные комплексы со стадионами, заменить МАФы, обустроить комфортные зоны отдыха для учеников, модернизировать контейнерные площадки.

Ранее сообщалось, что в столице в текущем году специалисты приведут в порядок площадь Академика Тамма в рамках комплексного благоустройства участка Ленинского проспекта от Садового кольца до Университетского проспекта. В ходе работ планируется оборудовать площадку для занятий спортом с уличными тренажерами. Для детей обустроят новую игровую площадку с травмобезопасным покрытием и современным оборудованием.

