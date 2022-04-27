Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Щукинский парк вернут беседки в историческом стиле. Их установят в главной части парка в районе улицы Маршала Василевского, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Благоустройство проведут в рамках проекта реабилитации парка и Всехсвятской рощи. За основу специалисты взяли старые снимки ранее находившихся в парке беседок середины XX века.

"Они будут выполнены в форме восьмигранников, а их высота составит почти четыре метра. Учитывая особенность территории парка, в качестве материала для их изготовления используют дерево. Для защиты каждый элемент покроют атмосферостойкой белой краской (такой цвет был у исторических беседок), при этом сохранится текстура натурального дерева. Таким образом беседки будут деликатно вписаны в природный ландшафт парка", – рассказал замруководителя департамента капремонта Москвы Сергей Мельников.

Таким же образом оформят и павильоны сервиса, вышки для наблюдения за птицами и белками и стенды с информацией. В их дизайн вставлена фирменная деталь, отсылающая к конструкции кровли беседки, – ряд соединенных между собой треугольников.

"Поскольку жители ближайших районов активно интересуются жизнью птиц и белок и сами устанавливают кормушки, эту традицию решено поддержать и создать для этого все условия. В глубине Всехсвятской рощи разместят вышки для наблюдения за птицами", – отметил Мельников.

По его словам киоски с едой и напитками обустроят около основных входов в парк. Новые информационные стенды, которые расскажут о необычной природе парка и помогут горожанам сориентироваться, разместят на главных пешеходных маршрутах.

Работы по сохранению и восстановлению территории Щукинского парка начались в начале марта текущего года. В рамках проекта планировалось сохранить основные транзитные маршруты и историческую планировку парка, а его территорию адаптировать для маломобильных горожан. На входах и в местах пересечения транзитных путей появятся зоны с лавочками. На детских и спортивных площадках установят новое оборудование для разных возрастов. Появится также площадка для выгула и дрессировки собак, разделенная на зоны для крупных и мелких пород.