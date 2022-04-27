В каждом округе столицы появятся школьные службы примирения – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В городских школах появятся службы примирения, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Работа по их созданию началась в 400 школах.

По словам заммэра, службы помогут выстроить конструктивный диалог в сложных ситуациях между учениками, педагогами и родителями. В 380 школах преподаватели уже прошли необходимое обучение, в 127 – регулярно используют восстановительные техники. Команды, где участники владеют современными психологическими методиками, есть в образовательных учреждениях каждого округа.

Главной задачей школьных служб примирения Ракова назвала формирование психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Она подчеркнула, что в их работе участвуют и сами школьники, поскольку иногда им бывает проще понять сверстников и договориться друг с другом.

"Школьные службы примирения – это целая экосистема, которая помогает в достижении взаимопонимания в ученическом сообществе, развитии позитивного общения, противодействии буллингу и способствует мирному разрешению споров и конфликтных ситуаций, закреплению этого как культурной традиции", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра рассказала, что школьная служба примирения подключается к работе, когда конфликт произошел между детьми или между учеником и учителем. Каждый случай разбирается индивидуально, а обратиться в службу может любой участник образовательного процесса.

Если возникает непростая ситуация, медиатор (нейтральный посредник) и школьники-волонтеры приглашают участников конфликта за стол переговоров, где они обсудят переживаемые чувства, найдут способ решения ситуации и договорятся, как действовать дальше.

Стать членом службы примирения могут сотрудники школы. Для этого им нужно пройти семинары специалистов Городского психолого-педагогического центра по технологиям и эффективным методам разрешения сложных ситуаций.

Вступить в службу в роли волонтеров могут и сами ученики старше 14 лет. Им также предстоит пройти обучение. Педагоги-психологи научат их владеть восстановительным подходом, который, сочетая техники ненасильственного общения, поможет восстановить нарушенную коммуникацию и взаимопонимание.

"Раньше при возникновении недопониманий или сложных ситуаций в школах не было единой стратегии разрешения конфликта. Теперь же службы примирения будут предлагать восстановительный подход, который позволит тщательно разобраться в ситуации без ущемления достоинства обеих сторон", – добавила заммэра.

По ее словам, если конфликт выйдет за рамки школы, либо служба на этом этапе не может эффективно помочь, то к разрешению ситуации подключатся специалисты Городского психолого-педагогического центра.

Ранее сообщалось, что чаще всего школьные психологи работают с учениками с девиантным поведением (67%), классными руководителями (60%), обучающимися с ОВЗ (57%) и родителями (59%).

48% учащихся, которые работают с психологом, испытывают агрессивное воздействие сверстников, 40% являются представителями администрации школы, 30% – учителя-предметники и 25% – школьники с повышенной мотивацией к обучению.

58% учеников посещают психологов из-за проблем в семье, 48,5% – из-за сложного личностного или профессионального выбора, а 40% – тревожные или подавленные дети. При этом четверть школьников, которые работают с психологом, имеют конфликты с учителями.

Исследователи также составили портрет школьного психолога. Оказалось, 97% специалистов – женщины. 53% психологов моложе 40 лет, 39% имеют высшее психологическое образование, а 46% проработали меньше пяти лет.

В настоящее время школьные психологи чаще решают проблемы с размыванием возрастных границ детства, распространением интернет-зависимости, ростом числа случаев суицидального поведения и другие вопросы.