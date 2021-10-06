Психолог рассказала, как учить уроки с неусидчивым ребенком

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Родителям неусидчивых школьников нужно организовать для ребенка рабочее место без отвлекающих предметов и устраивать активный отдых перед выполнением домашнего задания. Об этом рассказала доцент кафедры "Педагогическая психология имени профессора Гуружапова" факультета "Психология образования" МГППУ Анна Лобанова.

Также необходимо сократить время на использование гаджетов до одного часа в день.

"Поддерживайте четкий распорядок дня. Включите в режим дня зарядку, которая понравилась бы ребенку: танцы, прыжки и так далее. Давайте короткие понятные задания, говорите кратко, делите задание на части", – рассказала специалист Агентству "Москва".

Также Лобанова посоветовала не переутомлять ребенка уроками. По словам психолога, задания нужно выполнять, начиная с самых сложных, чередовать тип деятельности, а каждые 15–20 минут следует делать перерыв.

Кроме того, специалист порекомендовала поощрять достижения ребенка, а ошибки обсуждать, а не ругать за них. Достаточно, чтобы ребенок получал хорошие оценки по нескольким предметам.

Ранее учитель Александр Снегуров рассказал о секретах успешной подготовки уроков с ребенком. По его словам, задача родителей – объяснить только сложные задания, которые непонятны.

При этом школьнику нужно стараться выполнять задания самостоятельно. При проверке готового задания родителям нужно уточнить у ребенка, что он понял при выполнении.

